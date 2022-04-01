Министр спорта Великобритании: Россия — изгой на мировой арене спорта

Министр спорта Великобритании Найджел Хаддлстон высказался о заявке России на проведение чемпионата Европы 2028 года по футболу.



«Политика правительства такова, что Россия считается изгоем на мировой арене спорта. К ней следует именно так относиться, всё остаётся в силе», — цитирует Хаддлстона The Independent.



Напомним, футбольные ассоциации Англии, Северной Ирландии, Ирландии, Шотландии и Уэльса подали совместную заявку на проведение Евро-2028. Россия и Турция выразили заинтересованность в проведении чемпионата Европы в 2028 либо 2032 году, а Италия обозначила интерес к организации Евро-2032.



Выбор организаторов Евро-2028 и Евро-2032 УЕФА будет произведён в сентябре 2023 года.



Ранее ФИФА и УЕФА приняли решение отстранить все российские команды, будь то сборные или клубы, от участия в турнирах под эгидой этих организаций до дальнейшего уведомления. Причиной послужила военная спецоперация, которую проводит Россия на территории Украины.

Будь всегда в курсе новостей! Подписывайся на Telegram-канал «Чемпионата».