«Коринтианс» арендовал игрока «Шахтёра», презентовав его в стиле Super Mario
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«Коринтианс» объявил об аренде полузащитника донецкого «Шахтёра» Майкона, сообщается на официальном сайте бразильского клуба.
Контракт игрока с «Коринтиансом» рассчитан до 31 декабря 2022 года. Отметим, бразильский клуб презентовал Майона роликом в стиле в стиле Super Mario.
Майкон выступает за «Шахтёр» с 2018 года, куда перешёл именно из «Коринтианса». Его контракт с донецким клубом рассчитан до 2025 года.
Напомним, ранее ФИФА разрешила регистрировать украинских игроков вне трансферного окна.
В сезоне чемпионата Украины-2021/22 Майкон принял участие в 15 матчах, в которых записал в свой актив 1 результативную передачу. Также на его счету 10 матчей в Лиге чемпионов, где он не отметился результативными действиями.
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