Игрок «Вест Хэма» Лансини попал в аварию, но не пострадал после столкновения с деревом
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Полузащитник «Вест Хэм Юнайтед» Мануэль Лансини попал в аварию по дороге на тренировку, сообщает Goal.
Инцидент произошел в четверг днём, когда аргентинца вёз шофер на тренировочную базу «Вэст Хэма». Лансини не пострадал после того, как машина, в которой он ехал, врезалась в дерево. 29-летний игрок был осмотрен медиками, но не получил травм и не нуждался в госпитализации.
Бывший игрок «Флуминенсе» и «Ривер Плейта» провел в этом сезоне 36 матчей за «молотобойцев» во всех соревнованиях, в которых забил 6 мячей и отдал 3 голевые передачи. Лансини выступает за «Вест Хэм» с 2016 года, перейдя из «Аль-Джазиры». Его команда набрала 48 очков в 30 матчах и занимает 5-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2021/2022.
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