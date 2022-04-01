«Ньюкасл», «Вест Хэм» и «Саутгемптон» хотят подписать форварда берлинского «Униона»

Нападающий берлинского «Униона» Тайво Авонийи может продолжить карьеру в английской Премьер-лиге. В услугах 24-летнего игрока заинтересованы «Ньюкасл Юнайтед», «Вест Хэм Юнайтед» и «Саутгемптон», сообщает Goal.com.



Нигериец на постоянной основе выступает за берлинскую команду с лета 2021 года, куда перешёл из «Ливерпуля» за € 6,5 млн. Согласно данным интернет-портала Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 15 млн.



В нынешнем розыгрыше немецкой Бундеслиги нападающий сыграл в 24 матчах, в которых забил 11 голов и отдал одну результативную передачу.



После 27 сыгранных туров «Унион» располагается на девятом месте в турнирной таблице чемпионата Германии, имея в своём активе 38 очков.

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