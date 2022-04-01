Матч-центр Новости Видео РПЛ без легионеров. LIVE Билеты Рейтинг букмекеров Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
«Рубин» — «Химки». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Силкин: Шиманьски — ключевой игрок «Динамо». Оставшись в команде, поступил по-человечески

Силкин: Шиманьски — ключевой игрок «Динамо». Оставшись в команде, поступил по-человечески
Комментарии

Бывший главный тренер «Динамо» Сергей Силкин высказался о возращении польского нападающего Себастьяна Шиманьски в стан бело-голубых.

«Шиманьски же не бесплатно играет в «Динамо», у него всё-таки контракт. Конечно, он мог соскочить, но вернулся помогать команде — это правильный поступок. Шиманьски — один из, я бы даже сказал ключевой игрок для «Динамо». Очень хорошо, что Себастьян доиграет сезон.

От добра добра не ищут. Он приехал сюда, никак не мог найти себе место. Сейчас Шиманьски раскрылся в этой команде — это понимает и он сам, и его агенты. Для чего ему менять команду? Закончится сезон, контракт, тогда можно думать. Осталось всего ничего, нужно доиграть сезон. Оставшись в команде, он поступил нормально и по-человечески», – сказал Силкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.

Футболисты из России в иностранных клубах. Самый полный список Футболисты из России в иностранных клубах. Самый полный список
Новость по теме
Источник: Себастьян Шиманьски завершит сезон в «Динамо»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022