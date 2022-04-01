Силкин: Шиманьски — ключевой игрок «Динамо». Оставшись в команде, поступил по-человечески

Бывший главный тренер «Динамо» Сергей Силкин высказался о возращении польского нападающего Себастьяна Шиманьски в стан бело-голубых.

«Шиманьски же не бесплатно играет в «Динамо», у него всё-таки контракт. Конечно, он мог соскочить, но вернулся помогать команде — это правильный поступок. Шиманьски — один из, я бы даже сказал ключевой игрок для «Динамо». Очень хорошо, что Себастьян доиграет сезон.



От добра добра не ищут. Он приехал сюда, никак не мог найти себе место. Сейчас Шиманьски раскрылся в этой команде — это понимает и он сам, и его агенты. Для чего ему менять команду? Закончится сезон, контракт, тогда можно думать. Осталось всего ничего, нужно доиграть сезон. Оставшись в команде, он поступил нормально и по-человечески», – сказал Силкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.