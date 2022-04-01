Игрок «Шахтёра» Мудрик: Де Дзерби, насколько я знаю, никуда не уходит

Футболист донецкого «Шахтёра» Михаил Мудрик рассказал о главном тренере команды Роберто Де Дзерби и его общении с игроками на фоне военных действий на Украине.
«Де Дзерби, насколько я знаю, никуда не уходит. Он общается с футболистами, звонит, мы разговариваем. Он также поддерживает нас и переживает из-за ситуации в нашей стране», — приводит слова Мудрика сайт телеканала «Футбол 1/2/3»
Ранее наставник «Шахтёра» заявлял о желании вернуться в Украину и продолжить работу с командой. На данный момент проведение на Украине спортивных турниров приостановлено. Де Дзерби подписал контракт с «Шахтёром» в мае 2021 года. Его соглашение с донецким клубом рассчитано до 30 июня 2023 года.
Напомним, ранее ФИФА разрешила регистрировать украинских игроков вне трансферного окна в любом чемпионате.
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