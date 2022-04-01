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Хохлов высказался о возвращении Шиманьского. Сообщалось, что он может покинуть «Динамо»

Хохлов высказался о возвращении Шиманьского. Сообщалось, что он может покинуть «Динамо»
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Бывший главный тренер «Динамо» Дмитрий Хохлов прокомментировал возвращение полузащитника Себастьяна Шиманьского в стан бело-голубых из расположения сборной Польши.

«Многие легионеры уезжают, некоторые остаются. Шиманьски решил остаться, для «Динамо» это огромный плюс. Он является одним из ключевых игроков клуба. Уход Шиманьски был бы потерей», — сказал Хохлов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.

Ранее Международная федерация футбола (ФИФА) приняла правила временного трудоустройства и регистрации игроков для решения ряда вопросов, связанных с ситуацией на Украине. Организация разрешила легионерам РПЛ приостановить контракты со своими клубами в одностороннем порядке до конца нынешнего сезона.

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