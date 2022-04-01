ФИФА представила маскота финальной стадии чемпионата мира по футболу — 2022

В Дохе (Катар) проходит жеребьёвка финальной стадии чемпионата мира по футболу – 2022. ФИФА представила маскота соревнований – Ла`иб. Он внешне напоминает ковёр-самолёт.

Финальный турнир чемпионата мира по футболу пройдёт в Катаре с 21 ноября по 18 декабря.



Напомним, ранее ФИФА отстранила сборную России от участия в стыковом матче с национальной командой Польши за право выйти на ЧМ-2022.

Для жеребьёвки 32 национальные команды распределены по 4 корзинам на основе рейтинга ФИФА. В первой корзине оказались Катар и 7 лучших команд мира. Во второй корзине – следующие 8 команд по рейтингу, в третьей – следующие 8 сборных, а в четвёртую корзину вошли 5 команд с самым низким рейтингом и три победителя плей-офф.