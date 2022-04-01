Экс-футболист сборной Нидерландов устроил телескандал перед жеребьевкой ЧМ-2022

Бывший игрок сборной Нидерландов и «Барселоны» Рональд де Бур в эфире телевидения эмоционально высказался о гибели рабочих при подготовке к ЧМ-2022. Ранее в феврале этого года издание The Guardian опубликовало отчёт, согласно которому более 6500 рабочих-мигрантов в Катаре уже погибли во время подготовки к мундиалю.

«Они десять лет бросали всех людей в один котёл! Это несправедливо. Люди умирают! Как бы ни было грустно, люди там умирают от жары. Все они попали в один котёл: от учителя до уборщицы и строителя. Это то, чем в Катаре жертвуют ради красивых цифр подготовки к ЧМ», – цитирует де Бура Bild.

Напомним, Рональд де Бур за время своей игровой карьеры девять лет выступал за «Аякс» и два года — за «Барселону». Он провёл 268 игр и забил 69 голов в Эредивизии, 33 игры в Ла Лиге, отметившись одним голом, а также сыграл 54 матча в Лиге чемпионов, в которых забил 5 голов.