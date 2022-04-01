Экс-футболист сборной Нидерландов устроил телескандал перед жеребьевкой ЧМ-2022

Бывший игрок сборной Нидерландов и «Барселоны» Рональд де Бур в эфире телевидения эмоционально высказался о гибели рабочих при подготовке к ЧМ-2022. Ранее в феврале этого года издание The Guardian опубликовало отчёт, согласно которому более 6500 рабочих-мигрантов в Катаре уже погибли во время подготовки к мундиалю.
«Они десять лет бросали всех людей в один котёл! Это несправедливо. Люди умирают! Как бы ни было грустно, люди там умирают от жары. Все они попали в один котёл: от учителя до уборщицы и строителя. Это то, чем в Катаре жертвуют ради красивых цифр подготовки к ЧМ», – цитирует де Бура Bild.
Напомним, Рональд де Бур за время своей игровой карьеры девять лет выступал за «Аякс» и два года — за «Барселону». Он провёл 268 игр и забил 69 голов в Эредивизии, 33 игры в Ла Лиге, отметившись одним голом, а также сыграл 54 матча в Лиге чемпионов, в которых забил 5 голов.
- 1 апреля 2022
-
12:11
-
12:10
-
12:03
-
11:58
-
11:51
-
11:48
-
11:48
-
11:20
-
11:07
-
11:02
-
10:58
-
10:48
-
10:42
-
10:40
-
10:22
-
10:13
-
09:58
-
09:55
-
09:42
-
09:41
-
09:39
-
09:21
-
09:18
-
08:59
-
08:30
-
06:24
-
06:01
-
03:58
-
03:34
-
03:14
-
02:57
-
02:33
-
02:17
-
02:09
-
01:55