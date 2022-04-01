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Катар сыграет с Эквадором в матче-открытии чемпионата мира

Катар сыграет с Эквадором в матче-открытии чемпионата мира
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Чемпионат мира — 2022 в Катаре откроет матч между местной сборной и Эквадором.

Встреча между сборными Катара и Эквадора состоится 21 ноября на стадионе «Эль-Байт» в Эль-Хауре. Напомним, также в одной группе с этими командами будут выступать сборная Нидерландов и сборная Сенегала.

Финальный турнир чемпионата мира по футболу пройдёт в Катаре с 21 ноября по 18 декабря. Финальный матч состоится на Национальном стадионе в Лусаиле.

Для жеребьёвки 32 национальные команды распределены по четырём корзинам на основе рейтинга ФИФА. В первой корзине оказались Катар и 7 лучших команд мира. Во второй корзине – следующие 8 команд по рейтингу, в третьей – следующие 8 сборных, а в четвёртую корзину вошли пять команд с самым низким рейтингом и три победителя плей-офф.

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