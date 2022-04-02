Кака: желаю большой удачи «Милану» в концовке этого сезона

Бывший полузащитник «Милана» и сборной Бразилии Кака поделился ожиданиями от чемпионской гонки Серии А.
«Желаю большой удачи Мальдини и «Милану» в концовке этого сезона. Как настоящий миланиста, я надеюсь, что они смогут завоевать чемпионский титул. Наблюдая со стороны, я не вижу серьезных проблем, но всегда есть в чём прибавить», — цитирует Кака CalcioNews24 со ссылкой на Rai Sport.
После 30 матчей в Серии А «Милан» занимает первое место. На счету команды 66 очков.
Кака выступал за «россонери» с 2003 по 2009 год, а также он играл за миланцев в сезоне-2013/14. В общей сложности Кака сыграл за «Милан» в 270 играх, забив 95 голов. В 2007 году бразилец выиграл «Золотой мяч»
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