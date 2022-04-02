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Мать хавбека «Ювентуса» Рабьо вызвана в прокуратуру Турина

Мать хавбека «Ювентуса» Рабьо вызвана в прокуратуру Турина
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Вероника Рабьо, мать полузащитника «Ювентуса» Адриена Рабьо, вызвана в прокуратуру Турина для дачи свидетельских показаний по делу итальянского клуба, сообщает Calciomercato.com.

По информации источника, прокуратура Турина расследует возможную дачу ложных сведений в финансовой отчётности «Ювентуса». По данному делу уже были допрошены футболисты Пауло Дибала, Федерико Бернардески и Алекс Сандро, а также агенты Алессандро Лелли и Алессандро Луччи. Вероника Рабьо является представителем сына и вела переговоры с «Ювентусом» после ухода Адриена из «Пари Сен-Жермен». В ближайшее время в прокуратуру будут вызваны и другие игроки «Ювентуса», такие как Леонардо Бонуччи и Джорджо Кьеллини, а также президент FIGC Габриэле Гравина.

«Ювентус» в 30 матчах набрал 59 очков и занимает 4-е место в турнирной таблице итальянской Серии А сезона-2021/2022. Лидером соревнований является «Милан» (66).

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