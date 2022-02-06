Мерсон: «МЮ» должен раскошелиться на Райса. Он лучший на своей позиции

Бывший игрок сборной Англии Пол Мерсон выразил мнение, что «Манчестер Юнайтед» стоит приобрести полузащитника «Вест Хэма» Деклана Райса.

«Я думаю, Деклан Райс уйдёт этим летом. Думаю, это будет «Ман Юнайтед», и «Ман Юнайтед» должен раскошелиться. Их полузащита недостаточно сильная, они не доминируют в матчах, и я считаю, что они должны забрать его.

По-моему, он лучший на своей позиции, он сильно прибавил, улучшив свою игру не на одну или две ступени, а на все 10. С позиции опорного полузащитника он идёт в атаку, забивает голы и создаёт моменты. Этого парня невозможно перехвалить, по-моему, он просто феноменален.

«Челси» может побороться за него, но они могут обойтись и без него. У них уже есть Матео Ковачич, Жоржиньо и Н'Голо Канте – три невероятных полузащитника, которые доминируют в матчах», — цитирует Мерсона Sky Sports.