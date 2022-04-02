Салиба: не могу смириться с местом на скамейке. Я хочу играть в основе

Защитник сборной Франции и лондонского «Арсенала» Вильям Салиба, который выступает на правах аренды за «Марсель», рассказал о своих перспективах.



«Я определённо не могу смириться с местом на скамейке в «Арсенале» и довольствоваться этим. Хочу играть в основе. Но если попаду в ротацию, это не будет выглядеть так, словно я окажусь в молодёжной команде и никогда не попаду в первую», – цитирует Салиба Get French Football News со ссылкой на L’Équipe.



Права на Вильяма принадлежат лондонскому «Арсеналу», арендное соглашение с «Марселем» рассчитано до конца этого сезона. В нынешнем розыгрыше французской Лиги 1 Салиба принял участие в 28 из 29 матчей, в которых не отметился результативными действиями.



Согласно данным интернет-портала Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 24 млн. Ранее игрок выступал за юношеские и молодёжные сборные Франции разных возрастов. Салиба перешёл в «Арсенал» в 2019 году и трижды уходил в аренду — в «Сент-Этьен», «Ниццу» и «Марсель».

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