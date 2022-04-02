Агент Едвая отреагировал на информацию о возможном переходе защитника в «Трабзонспор»

Никки Вуксан, агент защитника «Локомотива» Тина Едвая, прокомментировал информацию о возможном переходе защитника в «Трабзонспор».
«Не комментирую слухи. Тин — игрок «Локомотива», — сказал Вуксан в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
Тин Едвай – уроженец Загреба, являющийся воспитанником местного «Динамо». Во взрослом футболе дебютировал в феврале 2013 года в возрасте 18 лет и в первом же сезоне стал чемпионом Хорватии. Помимо загребского «Динамо», защитник успел поиграть за итальянскую «Рому» и немецкие «Аугсбург» и «Байер 04». В общей сложности за карьеру футболист провёл 162 матча и забил 9 мячей.
Также Едвай вызывается в сборную Хорватии, в составе которой уже сыграл 26 матчей и отметился двумя голами. В национальной сборной защитник стал обладателем серебряных наград на чемпионате мира 2018 года в России.
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