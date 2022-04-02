Матч-центр Новости Видео РПЛ без легионеров. LIVE Билеты Рейтинг букмекеров Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
«Локомотив» — «Спартак». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Тухель — о Рюдигере: у нас связаны руки из-за санкций, ничего не можем предложить ему

Тухель — о Рюдигере: у нас связаны руки из-за санкций, ничего не можем предложить ему
Комментарии

Главный тренер «Челси» Томас Тухель поделился мнением о потенциальном уходе защитника Антонио Рюдигера.

«Я бы тоже попытался встретиться с ним, если бы был в любом другом клубе. Но сейчас он игрок «Челси», и я всё ещё думаю, что у нас есть хорошие шансы, что он останется с нами. У нас связаны руки из-за санкций, мы ничего не можем предложить ему, провести переговоры или пересмотреть условия с его агентами. Но я уверен, что у нас ещё будет шанс», — цитирует Тухеля Sky Sports.

В услугах 29-летнего немецкого футболиста заинтересован ряд европейских команд. Ранее сообщалось, что желающим подписать контракт с Рюдигером придётся заплатить за него € 30 млн – именно такой подписной бонус требуют его агенты. Основными претендентами на Рюдигера считаются «Манчестер Юнайтед», «Реал», «Ювентус» и мюнхенская «Бавария».

Новость по теме
«Интер» проведёт переговоры с защитником «Челси»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022