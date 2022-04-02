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«Ливерпуль» уверенно обыграл «Уотфорд» и возглавил таблицу АПЛ

«Ливерпуль» уверенно обыграл «Уотфорд» и возглавил таблицу АПЛ
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В матче 31-го тура английской Премьер-лиги сезона-2021/2022 «Ливерпуль» принимал «Уотфорд». Встреча прошла на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле и завершилась победой хозяев со счётом 2:0.

На 22-й минуте встречи счёт открыл нападающий «Ливерпуля» Диогу Жота. Результативную передачу отдал защитник мерсисайдской команды Джозеф Гомес. На 89-й минуте главный арбитр матча назначил пенальти в ворота «Уотфорда», который успешно реализовал бразильский полузащитник «Ливерпуля» Фабиньо.

«Ливерпуль» набрал 72 очка и занимает 1-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2021/2022. «Уотфорд» (22) — на 18-м месте. В тройку лидеров турнира также входят «Манчестер Сити» (70) и лондонский «Челси» (59).

Англия - Премьер-лига. 31-й тур
02 апреля 2022, суббота. 14:30 МСК
Ливерпуль
Ливерпуль
Окончен
2 : 0
Уотфорд
Уотфорд
1:0 Жота – 22'   2:0 Фабиньо – 89' (пен)
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