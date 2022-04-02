Холанд, Салах и Левандовски — в списке трансферных желаний «Барселоны»

Испанская «Барселона» составила список из трёх футболистов, входящих в список трансферных желаний команды на лето. Об этом сообщает AS.



По сведениям источника, первым в рейтинге идёт нападающий дортмундской «Боруссии» Эрлинг Холанд, вторым — Мохамед Салах из «Ливерпуля». Замыкает тройку форвард мюнхенской «Баварии» Роберт Левандовски.

21-летний Холанд в нынешнем сезоне забил 16 голов и отдал шесть результативных передач в 17 матчах немецкой Бундеслиги.

29-летний Салах в 28 матчах английской Премьер-лиги забил 20 голов и отдал 10 результативных передач.



33-летний Левандовски стал автором 31 гола в 27 матчах чемпионата Германии.

«Барселона» разгромила «Реал» в «эль класико»:

Трансляции матчей испанской Примеры, Кубка Италии и других турниров доступны эксклюзивно в Okko.