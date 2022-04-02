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Холанд, Салах и Левандовски — в списке трансферных желаний «Барселоны»

Холанд, Салах и Левандовски — в списке трансферных желаний «Барселоны»
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Испанская «Барселона» составила список из трёх футболистов, входящих в список трансферных желаний команды на лето. Об этом сообщает AS.

По сведениям источника, первым в рейтинге идёт нападающий дортмундской «Боруссии» Эрлинг Холанд, вторым — Мохамед Салах из «Ливерпуля». Замыкает тройку форвард мюнхенской «Баварии» Роберт Левандовски.

21-летний Холанд в нынешнем сезоне забил 16 голов и отдал шесть результативных передач в 17 матчах немецкой Бундеслиги.

29-летний Салах в 28 матчах английской Премьер-лиги забил 20 голов и отдал 10 результативных передач.

33-летний Левандовски стал автором 31 гола в 27 матчах чемпионата Германии.

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