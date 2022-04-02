В «Нижнем Новгороде» рассказали, за счёт чего удалось победить «Ростов»
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Генеральный директор «Нижнего Новгорода» Равиль Измайлов прокомментировал победу команды над «Ростовом» (2:1) в рамках 23-го тура Российской Премьер-Лиги (РПЛ).
«Получилось победить «Ростов» на характере! Мы все вместе хотим выигрывать в каждом матче! Правильный тренерский настрой, правильная подготовка и игра футболистов — за счёт этого и получилось выиграть», — рассказал Измайлов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.
«Нижний Новгород» набрал 27 очков в 23 встречах и занимает 9-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги (РПЛ) сезона-2021/2022. «Ростов» (22) — на 12-м месте. Лидером соревнований и действующим чемпионом страны является санкт-петербургский «Зенит» (48).
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