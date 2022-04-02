Президент РПЛ объяснил, почему матч «Локомотив» — «Спартак» не перенесли из-за снегопада

Президент Российской Премьер-Лиги Ашот Хачатурянц высказался о возможном переносе матча «Локомотив» — «Спартак» в рамках 23-го тура РПЛ из-за снегопада в Москве.

«Да, нужно играть. Поле позволяет! Дренаж у поля хороший, снег убрали. Поэтому команды будут играть. Вероятно, что при усилении осадков может увеличиться время перерыва для дополнительной очистки. Будем смотреть уже по результатам», — сказал Хачатурянц в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.

Главным судьёй матча назначен Сергей Карасёв, его помощниками — Игорь Демешко и Максим Гаврилин, резервным арбитром стал Антон Фролов. Главным судьёй VAR является Павел Шадыханов, его ассистентом — Алексей Лунёв.



Стартовый свисток Сергея Карасёва в матче «Локомотив» — «Спартак» должен был прозвучать в 19:30 мск. Затем пресс-служба «Спартака» сообщила, что вопрос о проведении матча отложен на 20:00 мск.