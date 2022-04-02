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Кофрие пропустит матч «Спартака» с тульским «Арсеналом» из-за перебора жёлтых карточек

Кофрие пропустит матч «Спартака» с тульским «Арсеналом» из-за перебора жёлтых карточек
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Защитник московского «Спартака» Максимилиано Кофрие получил жёлтую карточку в игре 23-го тура Российской Премьер-Лиги с «Локомотивом». Эта карточка стала для бельгийского футболиста четвёртой в сезоне. Он пропустит следующий матч чемпионата с тульским «Арсеналом» из-за дисквалификации.

25-летний Кофрие стал футболистом московского клуба летом 2021 года, перейдя из бельгийского «Сент-Трюйдена» за € 2,5 млн. За «Спартак» защитник в 17 матчах во всех турнирах заработал три красные карточки.

Соглашение между «Спартаком» и Кофрие истекает в 2025 году. Рыночная стоимость футболиста оценивается порталом Transfermarkt в € 1,2 млн.

Напомним, начало матча «Локомотив» — «Спартак» было перенесено на час из-за снегопада.

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