Кофрие пропустит матч «Спартака» с тульским «Арсеналом» из-за перебора жёлтых карточек
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Защитник московского «Спартака» Максимилиано Кофрие получил жёлтую карточку в игре 23-го тура Российской Премьер-Лиги с «Локомотивом». Эта карточка стала для бельгийского футболиста четвёртой в сезоне. Он пропустит следующий матч чемпионата с тульским «Арсеналом» из-за дисквалификации.
25-летний Кофрие стал футболистом московского клуба летом 2021 года, перейдя из бельгийского «Сент-Трюйдена» за € 2,5 млн. За «Спартак» защитник в 17 матчах во всех турнирах заработал три красные карточки.
Соглашение между «Спартаком» и Кофрие истекает в 2025 году. Рыночная стоимость футболиста оценивается порталом Transfermarkt в € 1,2 млн.
Напомним, начало матча «Локомотив» — «Спартак» было перенесено на час из-за снегопада.
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