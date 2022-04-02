Гильерме оценил игру Худякова в матче со «Спартаком»

Голкипер «Локомотива» Маринато Гильерме отметил игру вратаря команды Даниила Худякова в матче 23-го тура РПЛ со «Спартаком». Встреча завершилась победой железнодорожников со счётом 1:0, а Худяков в ряде эпизодов выручил свою команду.



«Игра Худякова? Отлично! Как и всегда — молодец!» — передаёт слова Гильерме корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.



Отметим, что сам Гильерме в настоящее время восстанавливается после травмы.



«Локомотив» набрал 37 очков в 22 встречах и занимает 5-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. «Спартак» (28) — на 10-м месте. Лидером соревнований и действующим чемпионом страны является санкт-петербургский «Зенит» (48). «Локомотив» одержал вторую победу подряд в РПЛ.