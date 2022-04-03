Тин Едвай: спасибо Изидору, что он классно воспользовался моментом

Защитник «Локомотива» Тин Едвай прокомментировал победу своей команды в матче 23-го тура РПЛ со «Спартаком». Встреча закончилась со счётом 1:0. Начало матча было перенесено на час из-за снегопада.
«Сегодня были такие погодные условия, удача это нормальное слово для сегодняшнего матча. В таких обстоятельствах о качестве игры не может быть и речи. Кто покажет характер, тот и выиграет матч. Игра была до первой ошибки. Спасибо Изидору, что он классно воспользовался моментом и забил победный гол.
Я никогда не думаю о том, что получу травму, выхожу на поле и делаю свою работу. Выходя на газон, ты готов рисковать собой ради результата команды. Сегодня игра была непростая, особенно первый тайм. Во втором тайме поле немного подтаяло и было полегче. Надеюсь, что болельщикам во второй половине матча было проще смотреть на игру.
Все хотели играть, никто не дрогнул перед погодой и не хотел переносить матч. Правда разминка немного затянулась, после первой разминки последовала вторая, благодаря плану, который на коленке подготовил наш тренер по физподготовке», — передаёт слова Едвая корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.
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