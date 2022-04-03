Промес обошёл Аленичева и Ананко по количеству матчей за «Спартак» в чемпионате России

В матче 23-го тура Российской Премьер-Лиги на стадионе «РЖД Арена» в Москве «Локомотив» принимал «Спартак». Хозяева одержали победу – 1:0.



Эта встреча стала для полузащитника «Спартака» Квинси Промеса 144-й в составе красно-белых в чемпионате России. Таким образом, Промес обошёл Дмитрия Аленичева и Дмитрия Ананко и поднялся на 10-е место по этому показателю в списке «Спартака».

До конца текущего сезона Промес может войти в топ-6 списка, обогнав Илью Цымбаларя (146), Александра Филимонова (147), Дениса Глушакова (147) и Сергея Паршивлюка (148). Лидером по количеству матчей за красно-белых является Егор Титов (324).

«Спартак» в 23 матчах набрал 27 очков и занимает 10-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022.