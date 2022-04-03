Промес обошёл Аленичева и Ананко по количеству матчей за «Спартак» в чемпионате России
Поделиться
В матче 23-го тура Российской Премьер-Лиги на стадионе «РЖД Арена» в Москве «Локомотив» принимал «Спартак». Хозяева одержали победу – 1:0.
Эта встреча стала для полузащитника «Спартака» Квинси Промеса 144-й в составе красно-белых в чемпионате России. Таким образом, Промес обошёл Дмитрия Аленичева и Дмитрия Ананко и поднялся на 10-е место по этому показателю в списке «Спартака».
До конца текущего сезона Промес может войти в топ-6 списка, обогнав Илью Цымбаларя (146), Александра Филимонова (147), Дениса Глушакова (147) и Сергея Паршивлюка (148). Лидером по количеству матчей за красно-белых является Егор Титов (324).
«Спартак» в 23 матчах набрал 27 очков и занимает 10-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022.
Комментарии
- 3 апреля 2022
-
09:53
-
09:43
-
09:41
-
09:30
-
09:30
-
09:20
-
09:18
-
07:53
-
06:50
-
05:49
-
04:21
-
04:09
-
03:42
-
02:58
-
02:32
-
02:31
-
01:52
-
01:52
-
01:34
-
01:14
-
01:03
-
00:53
-
00:50
-
00:49
-
00:41
-
00:37
-
00:29
-
00:20
-
00:19
-
00:16
-
00:12
-
00:12
-
00:05
-
00:01
- 2 апреля 2022
-
23:58
Партнерский контент