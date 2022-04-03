Живоглядов – о дерби «Локо» – «Спартак»: поле не позволяло даже мяч контролировать

Защитник «Локомотива» Дмитрий Живоглядов высказался после матча 23-го тура РПЛ со «Спартаком» (1:0).

«Помешала ли погода тактике на игру? Конечно, особенно в первом тайме, когда невозможно было даже просто контролировать мяч, потому что поле не позволяло. Всё в сугробах было. Надо было обезопасить себя сзади и уже после этого искать моменты у чужих ворот. Во втором тайме поле стало идеальным. И вот уже и с нашей стороны, и со стороны соперника игра пошла гораздо лучше.

В перерыве тренерский штаб просто подправил наши недочёты. Сказал, где добавить, в каких компонентах. Мы услышали это, перестроились и получилось выиграть.

Легионеры приехали и сразу дают результата? Это хорошо, что так получается. Но не всегда так происходит. Всё равно всем надо проходить хоть какую-то, но адаптацию. Но и один, и второй нападающий, которые играют у нас сейчас на острие, новенькие, они реализовывают моменты и помогают нам побеждать», — приводит слова Живоглядова официальный сайт «Локомотива».

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