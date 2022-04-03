Головин — в стартовом составе «Монако» на матч французской Лиги 1 с «Метцем»
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«Монако» объявил стартовый состав на матч 30-го тура французской Лиги 1 сезона-2021/2022 с «Метцем». Российский полузащитник Александр Головин выйдет на поле в составе монегасков с первых минут.
«Монако»: Нюбель, Агилар, Дисаси, Бадьяшиль, Энрике, Тчуамени, Фофана, Вандерсон, Желсон Мартинш, Головин, Бен-Йеддер.
Матч 30-го тура чемпионата Франции сезона-2021/2022 «Метц» — «Монако» состоится сегодня, 3 апреля, на стадионе «Мунисипал Сейнт-Симфорьен» в Метце. Начало встречи — в 16:00 мск.
«Монако» в 29 матчах набрал 44 очка и занимает 7-е место в турнирной таблице французской Лиги 1 сезона-2021/2022. «Метц» (23) — на предпоследнем, 19-м месте. Лидером соревнований является «Пари Сен-Жермен» (65).
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