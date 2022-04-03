Федотов поделился ожиданиями от предстоящей игры «Сочи» с «Зенитом»

Главный тренер «Сочи» Владимир Федотов высказался о предстоящем матче с «Зенитом» в рамках 23-го тура Российской Премьер-Лиги.



«Играем с лидером чемпионата России. Я надеюсь и уверен, что будет большой наплыв болельщиков. Это супер для футбола, и я думаю, что команды сегодня покажут хороший футбол», — рассказал Федотов в эфире телеканала «Матч Премьер».

«Сочи» в 22 матчах чемпионата страны набрал 38 очков и занимает в турнирной таблице четвёртое место. «Зенит» является лидером соревнований, набрав 48 очков. Между этими командами расположились две московские — ЦСКА и «Динамо».



Стартовый свисток Владимира Москалёва в матче 23-го тура чемпионата России «Сочи» — «Зенит» на стадионе «Фишт» прозвучит в 19:00 мск.