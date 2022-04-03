Сандро Шварц оценил игру Бальбуэны в матче с «Краснодаром»

Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц прокомментировал победу над «Краснодаром» (1:0).

«У Фабиана был очень длинный перелёт, и я выразил ему огромную благодарность за то, что он сегодня сделал. Он только вчера присоединился к команде, и не стоит забывать о смене часовых поясов, которая могла повлиять на его выступление. Но он блестяще сегодня сыграл, так что выражаем ему благодарность и уважение», — цитирует наставника пресс-служба бело-голубых.

«Динамо» набрало 46 очков в 23 встречах и занимает второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. «Краснодар» (36) — на шестом месте. Лидером соревнований и действующим чемпионом страны является санкт-петербургский «Зенит» (48).