Сандро Шварц оценил игру Бальбуэны в матче с «Краснодаром»
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Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц прокомментировал победу над «Краснодаром» (1:0).
«У Фабиана был очень длинный перелёт, и я выразил ему огромную благодарность за то, что он сегодня сделал. Он только вчера присоединился к команде, и не стоит забывать о смене часовых поясов, которая могла повлиять на его выступление. Но он блестяще сегодня сыграл, так что выражаем ему благодарность и уважение», — цитирует наставника пресс-служба бело-голубых.
«Динамо» набрало 46 очков в 23 встречах и занимает второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. «Краснодар» (36) — на шестом месте. Лидером соревнований и действующим чемпионом страны является санкт-петербургский «Зенит» (48).
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