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Защитник «Урала» оценил ничью в матче с ЦСКА

Защитник «Урала» оценил ничью в матче с ЦСКА
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Защитник «Урала» Лео Гогличидзе прокомментировал ничью с ЦСКА (2:2) в 23-м туре РПЛ.

«Для нас это нормальный результат. Мы играли с одним из лидеров чемпионата. Да, когда ведёшь 2:1 за пять минут до конца матча и потом играешь 2:2, конечно же, все расстроены. Здесь уже ничего не поделаешь.

С психологией проблем нет. Ставь пенальти, дай бог, мы забиваем третий гол и мы выигрываем 3:2.

Мы идём на 16-м месте. Нам нечего терять. Надо было идти вперёд и забивать. В самом начале пропустили обидный гол: с рикошетом со штрафного. Продолжили играть, забили. Затем забили второй.

Есть ли уверенность, что «Урал» останется в РПЛ? Надеюсь, что да. Ещё есть семь игр впереди. Я думаю, что мы сможем уверенно их пройти.

О моратории на вылет в раздевалке не говорим», — передаёт слова Гогличидзе корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

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