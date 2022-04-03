Защитник «Урала» оценил ничью в матче с ЦСКА

Защитник «Урала» Лео Гогличидзе прокомментировал ничью с ЦСКА (2:2) в 23-м туре РПЛ.



«Для нас это нормальный результат. Мы играли с одним из лидеров чемпионата. Да, когда ведёшь 2:1 за пять минут до конца матча и потом играешь 2:2, конечно же, все расстроены. Здесь уже ничего не поделаешь.



С психологией проблем нет. Ставь пенальти, дай бог, мы забиваем третий гол и мы выигрываем 3:2.



Мы идём на 16-м месте. Нам нечего терять. Надо было идти вперёд и забивать. В самом начале пропустили обидный гол: с рикошетом со штрафного. Продолжили играть, забили. Затем забили второй.



Есть ли уверенность, что «Урал» останется в РПЛ? Надеюсь, что да. Ещё есть семь игр впереди. Я думаю, что мы сможем уверенно их пройти.



О моратории на вылет в раздевалке не говорим», — передаёт слова Гогличидзе корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.