Шатов отказался комментировать возможный вылет «Урала» в ФНЛ

Полузащитник «Урала» Олег Шатов отказался комментировать возможный вылет команды из Российской Премьер-Лиги.



«Я люблю футбол — это большая часть моей жизни. Скучал по футболу, принял решение поехать на сборы с «Уралом». Когда приехал, понял: почему нет? Не хочу обсуждать возможный вылет клуба — тяжёлый вопрос. В месяцы без футбола кайфовал, наслаждался жизнью, ходил в баньку. С Глушаковым? Нет, я в Питере был (смеётся). Денис мог бы и набрать, в баню позвать, хотя от него не дождёшься», — передаёт слова Шатова корреспондент «Чемпионата» Салават Муртазин.



«Урал» после 23 матчей чемпионата России занимает в турнирной таблице 13-е место с 21 очком. Столько же очков в активе тульского «Арсенала», «Химок» и «Уфы», но эти команды уступают подопечным Игоря Шалимова по дополнительным показателям.