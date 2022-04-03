Шатов отказался комментировать возможный вылет «Урала» в ФНЛ

Полузащитник «Урала» Олег Шатов отказался комментировать возможный вылет команды из Российской Премьер-Лиги.
«Я люблю футбол — это большая часть моей жизни. Скучал по футболу, принял решение поехать на сборы с «Уралом». Когда приехал, понял: почему нет? Не хочу обсуждать возможный вылет клуба — тяжёлый вопрос. В месяцы без футбола кайфовал, наслаждался жизнью, ходил в баньку. С Глушаковым? Нет, я в Питере был (смеётся). Денис мог бы и набрать, в баню позвать, хотя от него не дождёшься», — передаёт слова Шатова корреспондент «Чемпионата» Салават Муртазин.
«Урал» после 23 матчей чемпионата России занимает в турнирной таблице 13-е место с 21 очком. Столько же очков в активе тульского «Арсенала», «Химок» и «Уфы», но эти команды уступают подопечным Игоря Шалимова по дополнительным показателям.
- 3 апреля 2022
-
20:27
-
20:10
-
19:59
-
19:57
-
19:57
-
19:56
-
19:54
-
19:46
-
19:46
-
19:43
-
19:40
-
19:37
-
19:35
-
19:33
-
19:31
-
19:25
-
19:25
-
19:23
-
19:16
-
19:15
-
19:14
-
19:12
-
19:11
-
19:09
-
19:05
-
19:01
-
18:59
-
18:58
-
18:51
-
18:50
-
18:47
-
18:39
-
18:35
-
18:30
-
18:29