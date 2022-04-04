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Индзаги отказался продлевать контракт с «Интером»

Индзаги отказался продлевать контракт с «Интером»
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После победного матча с «Ювентусом» (1:0) главный тренер миланского «Интера» Симоне Индзаги сообщил, что отказался продлевать действующий контракт с клубом.

«У меня двухлетний контракт. Клуб уже предлагал мне продлить его, но я попросил подождать до конца сезона. На мой взгляд, контракты сейчас не так важны. Мы знаем, что 7 месяцев работы были омрачены ничьими с «Дженоа», «Торино» и «Фиорентиной». Но я чувствую веру со стороны клуба, игроков и болельщиков», — цитирует Индзаги DAZN.

В таблице чемпионата Италии «Интер» с 63 очками располагается на 3-й строчке. «Ювентус» занимает 4-е место, отставая от «нерадзурри» на 4 очка. Лидирует «Милан» (66).

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