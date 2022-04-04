В «Спартаке» рассказали о состоянии Джикии после травмы, полученной в матче с «Локо»
Поделиться
Глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов рассказал о состоянии защитника красно-белых Георгия Джикии после травмы, полученной в матче 23-го тура РПЛ с «Локомотивом» (0:1).
«По результатам обследования у Георгия Джикии диагностирована контузия коленного сустава. Джикия какое-то время продолжал игру, однако боль всё же не позволила завершить матч. Медицинский штаб занимается лечением нашего капитана, сроки восстановления будут понятны позднее.
Отметим, что тяжёлые погодные условия и соответствующего качества газон способствовали получению травмы и стали серьёзным усугубляющим фактором», — передаёт слова Зеленова корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.
Будь всегда в курсе новостей! Подписывайся на Telegram-канал «Чемпионата».
Новость по темеДжикия ответил на вопрос о травме в матче с «Локомотивом»
Комментарии
- 4 апреля 2022
-
11:45
-
11:43
-
11:35
-
11:30
-
11:26
-
11:24
-
11:24
-
11:19
-
11:11
-
10:54
-
10:51
-
10:37
-
10:30
-
10:26
-
10:23
-
09:51
-
09:38
-
09:35
-
09:31
-
08:53
-
08:43
-
08:30
-
08:27
-
07:59
-
07:45
-
07:39
-
07:25
-
06:28
-
06:17
-
05:36
-
05:24
-
04:01
-
03:40
-
03:29
-
03:03
Партнерский контент