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В «Спартаке» рассказали о состоянии Джикии после травмы, полученной в матче с «Локо»

В «Спартаке» рассказали о состоянии Джикии после травмы, полученной в матче с «Локо»
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Глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов рассказал о состоянии защитника красно-белых Георгия Джикии после травмы, полученной в матче 23-го тура РПЛ с «Локомотивом» (0:1).

«По результатам обследования у Георгия Джикии диагностирована контузия коленного сустава. Джикия какое-то время продолжал игру, однако боль всё же не позволила завершить матч. Медицинский штаб занимается лечением нашего капитана, сроки восстановления будут понятны позднее.

Отметим, что тяжёлые погодные условия и соответствующего качества газон способствовали получению травмы и стали серьёзным усугубляющим фактором», — передаёт слова Зеленова корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

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