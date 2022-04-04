В комитет по этике РФС не поступала жалоба на президента «Урала» Иванова

В комитете по этике РФС ответили на вопрос, поступала ли жалоба на президента «Урала» Григория Иванова.

«Пока обращение не поступало. Его должно направить или руководство Лиги, или руководство РФС. Если обращение поступит, то комитет будет рассматривать», — сказали в комитете по этике РФС в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.

Ранее Иванов высказался в адрес главного арбитра Игоря Панина, обслуживавшего игру «Урала» с ЦСКА в матче 23-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. Встреча завершилась со счётом 2:2.

«Урал» занимает 13-е место в лиге, хотя до игры замыкал турнирную таблицу. Лидером соревнований и действующим чемпионом страны является санкт-петербургский «Зенит» (48).