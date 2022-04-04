Защитник «Сочи» Прохин надеется на вызов в сборную России

Защитник «Сочи» и молодёжной сборной России Данила Прохин признался, что надеется попасть в основную национальную команду страны.
«Как прошли сборы? Только положительные эмоции, провели сбор без официальных матчей, но хороший спарринг был с основной командой. Каждый хочет попасть в первую команду, все старались, хорошо провели сбор. Да, пообщались с главным тренером сборной России Валерием Георгиевичем Карпиным, ничего особенного не было. Не было такого, чтобы он говорил, что в следующий раз вызовет в основную команду. Пока не знаю, посмотрим, надеюсь, что так будет», — приводит слова Прохина ТАСС.
Напомним, в последнем матче Российской Премьер-Лиги «Сочи» встретился с лидером чемпионата — «Зенитом». Игра завершилась со счётом 0:0, Данила Прохин всю игру провёл в запасе.
- 4 апреля 2022
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