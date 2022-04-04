Кристиан Эриксен может вернуться в «Тоттенхэм»

Полузащитник Кристиан Эриксен, выступающий за «Брентфорд», может перейти в «Тоттенхэм Хотспур», за который ранее выступал в АПЛ, сообщает Daily Mail.

Зимой Эриксен подписал краткосрочный контракт до конца сезона с «Брентфордом», это его первый клуб после восстановления из-за остановки сердца прошлым летом. После матча 31-го тура английской Премьер-лиги с «Челси» (4:1), в котором датчанин отметился голом, за его выступлением в «Брентфорде» наблюдают «Манчестер Юнайтед» и «Тоттенхэм». За «шпор» Эриксен выступал с 2013 по 2020 год.

Отмечается, что в подписании датчанина заинтересован Антонио Конте, работавший с ним в «Интере», а ныне возглавляющий «Тоттенхэм».

Напомним, во встрече чемпионата Европы с Финляндией (0:1) полузащитник сборной Дании Кристиан Эриксен перенёс остановку сердца. Врачи сумели спасти ему жизнь, позже Эриксену был установлен кардиовертер-дефибриллятор, с которым запрещается играть в футбол в Серии A. Из-за этого Эриксену пришлось расторгнуть контракт с «Интером».