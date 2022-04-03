Тренер «Брентфорда»: Эриксен — невероятный игрок, он всегда найдёт решение

Главный тренер «Брентфорда» Томас Франк поделился мнением о выступлении полузащитника Кристиана Эриксена в матче 31-го тура английской Премьер-лиги с «Челси» (4:1).



«Кристиан — лучший, невероятный игрок. Он привносит в команду качество и спокойствие. Можно отдать мяч Кристиану, и он всегда найдёт решение. Конечно, у Кристиана не было разрыва связки, и он сам принял решение, что хочет вернуться на поле. Мы никогда не знали, сколько займёт его восстановление и возвращение не высокий уровень, но то, как быстро это произошло, впечатляет», — приводит слова Франка Sky Sports.



После 29 сыгранных туров «Челси» располагается на третьем месте в турнирной таблице чемпионата Англии, имея в своём активе 59 очков. «Брентфорд» (33) – на 14-й строчке.

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