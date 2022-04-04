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Инспектор УЕФА Александр Гвардис вошёл в состав ЭСК РФС вместо Витора Перейры

Инспектор УЕФА Александр Гвардис вошёл в состав ЭСК РФС вместо Витора Перейры
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Инспектор Российской Премьер-Лиги, арбитр ФИФА, инспектор УЕФА Александр Гвардис вошёл в состав Экспертно-судейской комиссии Российского футбольного союза вместо Витора Перейры, информирует официальный сайт РФС.

Также ответственным секретарём ЭСК вместо Павла Каманцева, который ранее возглавил департамент судейства, назначен Олег Соколов.

Действующий состав Экспертно-судейской комиссии Российского футбольного союза:

  • Ашот Хачатурянц (председатель, без права голоса);
  • Сергей Зуев (заместитель председателя);
  • Александр Гвардис;
  • Николай Иванов;
  • Сергей Фурса;
  • Николай Левников;
  • Олег Соколов (ответственный секретарь комиссии, без права голоса).

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