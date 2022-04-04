Инспектор УЕФА Александр Гвардис вошёл в состав ЭСК РФС вместо Витора Перейры
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Инспектор Российской Премьер-Лиги, арбитр ФИФА, инспектор УЕФА Александр Гвардис вошёл в состав Экспертно-судейской комиссии Российского футбольного союза вместо Витора Перейры, информирует официальный сайт РФС.
Также ответственным секретарём ЭСК вместо Павла Каманцева, который ранее возглавил департамент судейства, назначен Олег Соколов.
Действующий состав Экспертно-судейской комиссии Российского футбольного союза:
- Ашот Хачатурянц (председатель, без права голоса);
- Сергей Зуев (заместитель председателя);
- Александр Гвардис;
- Николай Иванов;
- Сергей Фурса;
- Николай Левников;
- Олег Соколов (ответственный секретарь комиссии, без права голоса).
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Новость по темеВитор Перейра покинул пост главы департамента судейства РФС
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