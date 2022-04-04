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«Зачем держать балласт в команде?» Гаврилов — о возможном уходе Ларссона из «Спартака»

«Зачем держать балласт в команде?» Гаврилов — о возможном уходе Ларссона из «Спартака»
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Бывший футболист «Спартака» Юрий Гаврилов высказался о возможном уходе нападающего команды Джордана Ларссона в шведский АИК.

«Кто им приводит этих футболистов, в частности Ларссона? Зачем держать балласт в команде? Такими темпами он может опуститься на дно, будем ждать ещё год, когда он забьёт! Нужна стабильность. С ним всё ясно. Зачем держать такого футболиста, который не помогает команде? Платить деньги просто так? Плюс ещё и посредники наживаются на нём… А результатов как не было, так и нет.

Не только Ларссон такой. На 90% футболистов наживаются. Меня спрашивают, есть ли вообще лидер тогда в «Спартаке»? Промес, Джикия и остальные. Поднимите КПД, всё будет понятно. Люди даже индивидуально не могут себя проявить», — сказал Гаврилов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.

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