Салихова — Жукову: через полгода РПЛ и ФНЛ сольются в единую непонятную субстанцию

Зарема Салихова, супруга владельца «Спартака» Леонида Федуна, ответила вице-спикеру Государственной Думы Александру Жукову, который ранее предположил, что с нынешней игрой московский клуб может вылететь из РПЛ.



«Господин Жуков бросил в интервью: «Спартак» может вылететь с такой игрой!» Куда вылететь-то? Мы уже с треском вылетели из всех соревнований! Наши игроки до сих пор под впечатлением от того, как славно съездили в Лейпциг, повидались с тренером, который, несмотря на два сезона мучений с кучей карточек и дисквалификацией, вывел «Спартак» в зону тех самых еврокубков. Мы замучились подсчитывать доходы от обилия новых партнёров, наши социальные сети бьют один рекорд за другим, а стоимость бренда «Спартак» взлетела до небес. Видимо, придётся всё-таки установить новые полноростовые турникеты не только у стадиона, но и перед офисом, чтобы сдержать поток новых иностранных инвестиций City Group, пивных компаний, а также киносъёмочных групп от Netflix и Disney. Выход первой серии All or nothing уже завтра. Ждите! В той же реальности, в которой наши сборники побывали в Катаре и привезли всем родным магнитики на холодильник.



Не надо с сарказмом ухмыляться о вылете: через полгода после ухода легионеров РПЛ и ФНЛ сольются в единую непонятную субстанцию с ещё большим разрывом в качестве команд первой тройки и всей остальной массы, играющей в дворовый футбол — нет техники, оторви ноги сопернику», — написала Салихова в колонке «Осторожно, медиа».