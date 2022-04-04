Полузащитник «Манчестер Юнайтед» не собирается заканчивать карьеру в конце сезона

Полузащитник английского «Манчестер Юнайтед» Хуан Мата не планирует завершать игровую карьеру в конце нынешнего сезона. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в «Твиттере».

По сведениям источника, испанский футболист даже не рассматривает подобный исход для своей карьеры. Сейчас он сосредоточен на «Манчестер Юнайтед», а затем будет планировать своё будущее, так как соглашение с английской командой истекает в конце сезона.



Мата также не собирается входить в тренерский штаб манкунианцев. Это не входит в его планы.

33-летний Мата выступает за «Манчестер Юнайтед» с 2014 года. В нынешнем сезоне полузащитник провёл на поле всего лишь 177 минут в пяти матчах во всех турнирах. Рыночная стоимость Маты оценивается в € 3 млн.