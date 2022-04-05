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«Бенфика» — «Ливерпуль». Платная прямая трансляция
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Таарабт: «Бенфика» уважает «Ливерпуль», но не боится. У нас есть шанс

Таарабт: «Бенфика» уважает «Ливерпуль», но не боится. У нас есть шанс
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Атакующий полузащитник «Бенфики» Адель Таарабт высказался о предстоящем противостоянии лиссабонской команды с «Ливерпулем» на стадии 1/4 финала Лиги чемпионов сезона-2021/2022.

«У нас есть шанс, поскольку мы в четвертьфинале. Мы уважаем «Ливерпуль», но не боимся. Мы знаем, какая классная у них команда, но сильные стороны есть и у нас. У нас есть форварды, которые могут решить исход противостояния в нашу пользу», — приводит слова Аделя Таарабта официальный сайт УЕФА.

Первый матч 1/4 финала Лиги чемпионов УЕФА «Бенфика» — «Ливерпуль» состоится сегодня, 5 апреля, в Лиссабоне (Португалия). Стартовый свисток арбитра прозвучит в 22:00 мск. Ответная встреча состоится 13 апреля на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле (Англия).

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