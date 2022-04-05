«Наполи» повысил цену за Осимхена на фоне интереса «Арсенала» и «Манчестер Юнайтед»

«Наполи» повысил цену за нападающего Виктора Осимхена на фоне интереса к игроку со стороны «Арсенала» и «Манчестер Юнайтед», сообщает Football Italia.
Ранее сообщалось, что суммы в € 100 млн в летнее трансферное окно было бы достаточно, чтобы подписать 23-летнего футболиста. Но теперь «Наполи» увеличил цену за трансфер Осимхена до € 120 млн. Основными претендентами на футболиста являются «Арсенал» и «Манчестер Юнайтед».
В текущем сезоне Осимхен провёл 25 матчей за неаполитанцев во всех турнирах, в которых забил 15 мячей и отдал 4 голевые передачи. Нигериец перебрался в Неаполь из «Лилля» в 2020 году. Сумма трансфера составила € 40 млн. Действующее соглашение игрока с клубом рассчитано до конца июня 2025 года.
«Наполи» в текущем сезоне Серии А располагается на третьей строчке, набрав 66 очков после 31 тура.
- 5 апреля 2022
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