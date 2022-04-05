«Тоттенхэм» заплатит € 30 млн за полузащитника «Ювентуса»
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Лондонский «Тоттенхэм» в конце сезона выкупит у туринского «Ювентуса» права на полузащитника Деяна Кулушевски, в настоящее время выступающий за английскую команду на правах аренды. Об этом сообщает Daily Mail.
Срок аренды 21-летнего шведского футболиста истекает в 2023 году, но руководство «шпор» планирует активировать опцию выкупа хавбека в ближайшее летнее трансферное окно. Сделка оценивается в € 30 млн. Ещё € 11 млн «Тоттенхэм» заплатил за аренду Кулушевски.
В 12 матчах за английский клуб Кулушевски забил два гола и отдал пять результативных передач. Соглашение футболиста с «Ювентусом» истекает в 2024 году. Рыночная стоимость шведского полузащитника оценивается порталом Transfermarkt в € 35 млн.
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