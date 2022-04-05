В «Химках» сообщили, что Жирков тренируется в общей группе. Он не играет с начала марта

Член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков рассказал о состоянии здоровья защитника команды Юрия Жиркова.

«Юрий Жирков тренируется в общей группе, пока всё нормально. Будем надеяться, что сыграет в ближайшем матче с ЦСКА. Но всё будет зависеть от решения медицинского штаба и тренера», — рассказал Терюшков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.

38-летний Жирков перешёл в подмосковную команду на правах свободного агента в зимнее трансферное окно. За «Химки» Жирков в двух матчах не отметился результативными действиями. В матче с «Локомотивом», который проходил 6 марта, футболист получил травму на 34-й минуте.



Соглашение между Жирковым и «Химками» истекает в конце сезона.