В «Химках» сообщили, что Жирков тренируется в общей группе. Он не играет с начала марта
Поделиться
Член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков рассказал о состоянии здоровья защитника команды Юрия Жиркова.
«Юрий Жирков тренируется в общей группе, пока всё нормально. Будем надеяться, что сыграет в ближайшем матче с ЦСКА. Но всё будет зависеть от решения медицинского штаба и тренера», — рассказал Терюшков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.
38-летний Жирков перешёл в подмосковную команду на правах свободного агента в зимнее трансферное окно. За «Химки» Жирков в двух матчах не отметился результативными действиями. В матче с «Локомотивом», который проходил 6 марта, футболист получил травму на 34-й минуте.
Соглашение между Жирковым и «Химками» истекает в конце сезона.
Комментарии
- 5 апреля 2022
-
14:54
-
14:45
-
14:41
-
14:34
-
14:17
-
14:16
-
14:12
-
14:00
-
13:59
-
13:59
-
13:46
-
13:40
-
13:29
-
13:22
-
13:13
-
13:09
-
13:00
-
13:00
-
12:54
-
12:42
-
12:42
-
12:31
-
12:31
-
12:30
-
12:19
-
12:12
-
12:12
-
12:09
-
12:04
-
12:00
-
12:00
-
11:48
-
11:42
-
11:41
-
11:30
Партнерский контент