Рангник хочет позвать в «Манчестер Юнайтед» полузащитника «РБ Лейпциг»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Ральф Рангник является поклонником игры полузащитника немецкого «РБ Лейпциг» Конрада Лаймера и может порекомендовать футболиста к покупке руководству клуба. Об этом сообщает Bild.

По сведениям источника, немецкий специалист может порекомендовать английскому клубу кандидатуру 24-летнего футболиста, когда станет консультантом команды в следующем сезоне.

Соглашение Лаймера и «РБ Лейпциг» истекает в 2023 году, и немецкий клуб пока не предлагал своему футболисту новый контракт.

В 20 матчах немецкой Бундеслиги нынешнего сезона Лаймер забил четыре гола и отдал три результативные передачи. Рыночная стоимость австрийского игрока оценивается порталом Transfermarkt в € 26 млн.