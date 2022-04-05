«Барселона» проведёт очередную встречу с агентами Араухо

Представители «Барселоны» запланировали новую встречу с агентами уругвайского защитника команды Рональда Араухо. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в «Твиттере».

По сведениям источника, стороны вновь обсудят новый контракт для футболиста. Сообщается, что это будет не последняя встреча, но станет одной из решающих в вопросе продления соглашения.

Ранее желание подписать Араухо выразили три другие английские команды. Речь идёт об «Арсенале», «Манчестер Юнайтед» и «Челси».



Араухо стал игроком «Барселоны» в 2018 году. В нынешнем сезоне на счету футболиста 33 проведённых встречи, в которых он отметился четырьмя голами.

«Барселона» обыграла «Севилью» благодаря голу Педри:

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