Матч-центр Новости Видео РПЛ без легионеров. LIVE Билеты Рейтинг букмекеров Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
«Бенфика» — «Ливерпуль». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Барселона» проведёт очередную встречу с агентами Араухо

«Барселона» проведёт очередную встречу с агентами Араухо
Комментарии

Представители «Барселоны» запланировали новую встречу с агентами уругвайского защитника команды Рональда Араухо. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в «Твиттере».

По сведениям источника, стороны вновь обсудят новый контракт для футболиста. Сообщается, что это будет не последняя встреча, но станет одной из решающих в вопросе продления соглашения.

Ранее желание подписать Араухо выразили три другие английские команды. Речь идёт об «Арсенале», «Манчестер Юнайтед» и «Челси».

Араухо стал игроком «Барселоны» в 2018 году. В нынешнем сезоне на счету футболиста 33 проведённых встречи, в которых он отметился четырьмя голами.

«Барселона» обыграла «Севилью» благодаря голу Педри:

Трансляции матчей испанской Примеры, Кубка Италии и других турниров доступны эксклюзивно в Okko.

Новость по теме
«Барселона» не оправдала ожиданий Араухо в предложенном контракте
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022