Малком рассказал об атмосфере в «Зените»

Бразильский нападающий «Зенита» Малком рассказал о взаимоотношениях футболистов и атмосфере в команде.
«Какой настрой в «Зените» сейчас? Самый боевой, как и всегда! Мы прекрасно знаем наши цели и движемся к ним, даже если в некоторых играх не показываем всё, на что способны. В каждом матче стремимся играть на победу. Думаю, за все те годы, что я в «Зените», сейчас у нас абсолютно лучший состав — каждый помогает каждому, поддерживает. Например, если у меня не очень складывается игра в нескольких матчах подряд, то партнёры могут подойти, поговорить со мной — и всегда находят нужные слова. То же самое, если это происходит с кем-то другим. Эта взаимопомощь крайне важна, она вообще одна из главных составляющих настоящей команды — потому что каждый футболист должен быть на поле лучшей версией самого себя», — приводит слова Малкома официальный сайт «Зенита».
- 5 апреля 2022
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