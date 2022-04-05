ЭСК: судья правильно не назначил пенальти в ворота «Динамо» в конце матча с «Краснодаром»

Экспертно-судейская комиссия Российского футбольного союза (ЭСК РФС) признала, что пенальти в ворота «Динамо» в концовке матча 23-го тура РПЛ с «Краснодаром» был не назначен правильно. Игра завершилась со счётом 1:0 в пользу московского коллектива
«Судья правильно не назначил 11-метровый удар в ворота команды «Динамо» на 90+3-й минуте матча.
Решение ЭСК мотивировано тем, что игрок атакующей команды «Краснодар» Алексей Ионов, почувствовав минимальный контакт со стороны игрока обороняющейся команды «Динамо-Москва» Себастьяна Шиманьского, инициатором которого был сам атакующий игрок, усилил его и упал неестественным образом с единственной целью – попытаться обмануть судью и получить незаслуженное преимущество в виде назначения 11-метрового удара в ворота соперников. Судья правильно расценил действия игрока как симуляцию и назначил свободный удар, вынеся игроку «Краснодара» Алексею Ионову предупреждение за неспортивное поведение», — приводит текст решения официальный сайт РФС.
- 5 апреля 2022
-
19:42
-
19:32
-
19:23
-
19:17
-
19:16
-
19:08
-
19:06
-
19:05
-
18:58
-
18:49
-
18:49
-
18:30
-
18:20
-
18:12
-
18:07
-
17:50
-
17:34
-
17:27
-
17:20
-
17:18
-
16:48
-
16:42
-
16:18
-
16:14
-
16:13
-
16:05
-
16:00
-
15:56
-
15:56
-
15:48
-
15:45
-
15:29
-
15:22
-
15:21
-
15:21