ЭСК: судья правильно не назначил пенальти в ворота «Динамо» в конце матча с «Краснодаром»

Экспертно-судейская комиссия Российского футбольного союза (ЭСК РФС) признала, что пенальти в ворота «Динамо» в концовке матча 23-го тура РПЛ с «Краснодаром» был не назначен правильно. Игра завершилась со счётом 1:0 в пользу московского коллектива

«Судья правильно не назначил 11-метровый удар в ворота команды «Динамо» на 90+3-й минуте матча.



Решение ЭСК мотивировано тем, что игрок атакующей команды «Краснодар» Алексей Ионов, почувствовав минимальный контакт со стороны игрока обороняющейся команды «Динамо-Москва» Себастьяна Шиманьского, инициатором которого был сам атакующий игрок, усилил его и упал неестественным образом с единственной целью – попытаться обмануть судью и получить незаслуженное преимущество в виде назначения 11-метрового удара в ворота соперников. Судья правильно расценил действия игрока как симуляцию и назначил свободный удар, вынеся игроку «Краснодара» Алексею Ионову предупреждение за неспортивное поведение», — приводит текст решения официальный сайт РФС.