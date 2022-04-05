«Химки» провели открытую тренировку для детей с особенностями развития

Сегодня, 5 апреля, «Химки» провели открытую тренировку совместно с РООИ «Перспектива» для детей с особенностями развития из химкинского реабилитационного центра «Вера».



Перед тренировкой футболисты и тренерский штаб «Химок» вручили детям подарки и именные приглашения на предстоящий матч с ЦСКА. Дети вживую понаблюдали за работой команды, а после тренировки пообщались с футболистами и взяли автографы.



«Учитывая, что наш клуб сотрудничает с местным реабилитационным центром, мы решили провести такое доброе совместное мероприятие перед домашним матчем с ЦСКА. Было здорово порадовать детей и самим подзарядиться позитивными эмоциями. Очень важно не забывать про ребят, которым нужна наша поддержка. Парни хорошо отреагировали на сегодняшних гостей. Пообщались, вручили подарки и позвали детишек на важнейший матч в субботу. Будем ждать на стадионе каждого!» — отметил главный тренер «Химок» Сергей Юран.



«Мы довольно долго сотрудничаем с футбольным клубом «Химки». Раскрываем и показываем доступный мир спорта для детей с инвалидностью. Возможно, в будущем они сами станут именитыми спортсменами и выступят на Паралимпийских играх. Дети были очень довольны после сегодняшней тренировки. Тем более они впервые поучаствовали в таком мероприятии. Ребята увидели именитых футболистов, которые выступают за команду нашего города и сборную России. Получили автографы, пообщались – для них это было очень ценно! Всё прошло позитивно. Можно сказать, что у них была и своя тренировка. Ребятам дали мяч, и параллельно с тренировкой команды они играли в футбол на соседней площадке», — сказал координатор спортивного отдела РООИ «Перспектива» Юрий Каменец.

Фото: пресс-служба «Химок»