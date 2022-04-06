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Савич прокомментировал поражение «Атлетико» в матче Лиги чемпионов с «Ман Сити»

Савич прокомментировал поражение «Атлетико» в матче Лиги чемпионов с «Ман Сити»
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Защитник мадридского «Атлетико» Стефан Савич прокомментировал поражение в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов с «Манчестер Сити» (0:1).

«Мы расстроены. У нас была задача победить. Считаю, что мы очень хорошо оборонялись, но в один момент потеряли концентрацию, чем они воспользовались. Когда ты обороняешься в низком блоке, то очень сложно выбегать в контратаки. У нас есть целая неделя, чтобы подготовиться к ответному матчу. В Мадриде будет совершенно другая игра», — цитирует Савича официальный сайт УЕФА.

Единственный мяч в этой игре состоялся на 70-й минуте. Отличился полузащитник «горожан» Кевин Де Брёйне. Ответный матч состоится в Мадриде 13 апреля.

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